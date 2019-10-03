2019-10-03T06:50:13+03:00
Общество

За возможность продать машину житель Шелехова выплатил дочери 238 тысяч рублей

Такой у него был долг по алиментам, который копился не один год
Ольга СЛАВИЧЕВА
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За возможность продать машину житель Шелехова выплатил дочери 238 тысяч рублей.За возможность продать машину житель Шелехова выплатил дочери 238 тысяч рублей.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Несколько лет подряд житель Шелехова копил долги по алиментам перед бывшей женой и дочерью. Денег всегда не было - никаких, о чем он и сообщал супруге каждый раз, когда она просила средства на содержание ребенка. В конце концов дело о злостном алиментщике попало к судебным приставам.

- В рамках исполнительного производства судебный пристав Шелеховского районного отдела вынес постановление о запрете на проведение регистрационных действий в отношении его автомобиля, - сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

А мужчина как раз собрался продавать свою машину - Toyota Corolla, 2008 года выпуска. Он отправился в ГИБДД для оформления сделки купли-продажи. Но неплательщику алиментов отказали в этом. И ему ничего не оставалось, кроме как отправиться в отдел судебных приставов и оплатить немаленький долг по алиментам - 238 тысяч. рублей. После этого запрет на продажу авто сразу отменили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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