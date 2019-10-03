Налетчик в медицинской маске ограбил офис микрозаймов в Иркутске
Ограбление офиса микрозаймов в микрорайоне Юбилейный Иркутска произошло около 12 часов дня. И сейчас полиция ведет розыск мужчины, который зашел в помещение в огромных солнцезащитных очках-авиаторах и медицинской маске. Напугав менеджера, он забрал все наличные из кассы - больше 30 тысяч рублей, и исчез.
-Действия грабителя зафиксировала камера видеонаблюдения, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области. -Следствие возбудило уголовное дело по статье за грабеж.
Тех жителей Иркутска и региона, кто каким-либо образом узнал грабителя на видео, просят обратиться в полицию.
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Ограбление офиса микрозаймов в микрорайоне Юбилейный Иркутска.
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ИСТОЧНИК KP.RU