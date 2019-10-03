2019-10-03T10:01:01+03:00
Происшествия

Налетчик в медицинской маске ограбил офис микрозаймов в Иркутске

Размер доставшейся ему "добычи" -больше 30 тысяч рублей [видео]
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Налетчик в медицинской маске ограбил офис микрозаймов в Иркутске.Налетчик в медицинской маске ограбил офис микрозаймов в Иркутске.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Ограбление офиса микрозаймов в микрорайоне Юбилейный Иркутска произошло около 12 часов дня. И сейчас полиция ведет розыск мужчины, который зашел в помещение в огромных солнцезащитных очках-авиаторах и медицинской маске. Напугав менеджера, он забрал все наличные из кассы - больше 30 тысяч рублей, и исчез.

-Действия грабителя зафиксировала камера видеонаблюдения, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области. -Следствие возбудило уголовное дело по статье за грабеж.

Тех жителей Иркутска и региона, кто каким-либо образом узнал грабителя на видео, просят обратиться в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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