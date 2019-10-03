2019-10-03T11:35:15+03:00
Происшествия

В Улан-Удэ адвокат обманом выманивала у заключенного 2 миллиона рублей

Юриста взяли с поличным при получении денег
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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В Улан-Удэ адвокат обманом выманивала у заключенного 2 миллиона рублей.В Улан-Удэ адвокат обманом выманивала у заключенного 2 миллиона рублей.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Поймать нечестного на руку адвоката помог заключенный – мужчина, отбывающий наказание за кражи и грабежи в одной из исправительных колоний Бурятии. После нескольких лет заключения он попытался выйти свободу раньше срока. Сделать это заключенный решил законным способом, обратился в суд с просьбой об условно-досрочном освобождении, но получил отказ.

Свою свободу он решил доверить местному адвокату. Она должна была подготовить документы по досрочному освобождению и смягчению наказания. Но, судя по всему, гонорар защитнице показался маленьким. Увеличить его она решила обманным путем. С клиента защитница начала требовать два миллиона рублей, чтобы якобы "подмазать" прокурора и судью. Конечно, с должностными лицами никакой договорённости не о смягчении наказания, и тем более о взятках не было.

Заподозрив неладное, заключенный обратился в полицию. И под наблюдением оперативников передал адвокату один миллион рублей. Женщину взяли с деньгами в руках. ей предъявлено обвинение по статье за мошенничество, совершенное с использованием служебного положения.

- Сейчас по данному делу проводиться расследование, идет сбор доказательств, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Республике Бурятия - решается вопрос о заключении подозреваемой под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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