Проезд по переулку 8 Марта закрыли в Иркутске

СЕГОДНЯ 13:52 2019-10-03T13:52:10+03:00

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Внимание, иркутские автомобилисты! В нашем городе до 9 октября закрыли сквозной проезд по переулку 8 Марта. Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, ограничения для движения транспорта связаны с проведением аварийных ремонтных работ на сетях теплоснабжения.

В ближайшие несколько дней в Иркутске перекроют движение на двух оживленных улицах. Так с 21:00 3 октября по 8:00 4 октября проезд для машин закрыли на улице Горького на участке от Марата до Ленина.

Также особенно внимательными иркутским водителям стоит быть на улице Лермонтова. В районе дома номер 24 проводят аварийный ремонт теплосетей. Он продолжится до 7 октября - в этот день автомобилисты уже смогут свободно проехать по дороге.

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ИСТОЧНИК KP.RU