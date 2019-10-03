Необходимость изменения подхода к финансированию Иркутска обсудили депутаты Заксобрания и городской думы

СЕГОДНЯ 15:11 2019-10-03T15:11:41+03:00

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Депутаты города Иркутска и региона провели совместное совещание. На нем обсуждались проблемные вопросы, в частности – назрела необходимость совершенствования межбюджетных отношений Приангарья и Иркутска.

Открывая встречу, спикер Заксобрания Сергей Сокол от имени коллег поздравил депутатов с избранием и началом работы.

- Мы всегда готовы к диалогу, к продуктивному сотрудничеству. В приоритете – развитие Иркутска и благополучие людей, живущих здесь. Именно на эти цели нужно направить совместные усилия областных и городских депутатов, – подчеркнул Сергей Сокол.

Сергей Сокол отметил, что у областного центра есть ряд болевых точек. Существуют проблемы в системе здравоохранения, много жалоб по качеству обслуживания в поликлиниках, нехватке специалистов, больших очередях. Есть нарекания по ремонту и реконструкции дорог, работе общественного транспорта и другое.

- В прошлом году нашим предшественникам удалось добиться внесения поправок и увеличения субсидий на развитие Иркутска с 0,2% до 1% от налоговых поступлений региона, – отметил Сергей Сокол. – Однако сейчас депутаты городской думы говорят о неэффективной реализации этого областного закона. Необходимо разобраться и внести соответствующие корректировки.

Как рассказал председатель думы Иркутска Дмитрий Ружников, согласно закону город должен получать гарантированный объем субсидий в размере 1,1 млрд. рублей на развитие областного центра. Но при этом в 2019 году Иркутску было предоставлено только 650 млн рублей.

При этом сейчас общий объем доходов Иркутска составляет почти 20,2 млрд, а расходов – почти 21,3 млрд рублей. Собственные доходы бюджета составляют около 11 млрд рублей. Основная часть их – это поступления налога на доходы физических лиц, в том числе от индивидуальных предпринимателей. Количество объектов в городе, содержание которых ложится на местный бюджет, растет с каждым годом. Парламентарии считают, что стоит уделить особое внимание поддержке бизнеса, что принесет городу новые рабочие места и увеличит объем налоговых доходов. Необходимо ужесточить и контроль над деятельностью муниципальных предприятий, сегодня они почти не приносят прибыли.

В рамках совещания депутаты двух представительных органов также рассмотрели вопросы, касающиеся реализации закона об ответственном обращении с животными, сферы здравоохранения, завершения объектов долевого строительства, контроля деятельности фонда капитального ремонта многоквартирных домов, развития системы образования.

Завершая обсуждение, Сергей Сокол подчеркнул, что Законодательное Собрание рассмотрит все высказанные предложения и обозначенные проблемы, и добавил, что такие встречи станут регулярными.

ИСТОЧНИК KP.RU