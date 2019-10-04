Началось берегоукрепление рек в Иркутской области после наводнения

СЕГОДНЯ 03:38 2019-10-04T03:38:14+03:00

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Ия, Уда, Бирюса, Ока — именно эти реки вышли из берегов во время наводнения в Иркутской области летом 2019-го. Их русла уже обследовали. Стало известно, что какие мероприятия в регионе проведут для безопасности населения.

- Предусмотрено строительство 13 сооружений инженерной защиты, капитальный ремонт двух гидротехнических сооружений – дамб, расчистка русел рек, аварийно-восстановительные мероприятия для ликвидации последствий ЧС, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Берегоукрепление запланировано на берегах рек вблизи пострадавших населенных пунктов в Тайшетском, Тулунском, Нижнеудинском, Чунском и Зиминском районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU