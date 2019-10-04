Спортсмены из Братска завоевали три медали на первенстве России по панкратиону

СЕГОДНЯ 04:35 2019-10-04T04:35:43+03:00

Даниил Свердлов из Братска занял первое место на первенстве России по панкратиону

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300 сильнейших спортсменов России приехали накануне в Липецк на первенство России по панкратиону. В их числе были и бойцы из Иркутской области. Братчанам удалось завоевать несколько медалей.

- Золотую медаль в весовой категории 76 кг среди юношей в дисциплине «панкратион традиционный» получил Даниил Свердлов, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Серебряным призером в весе свыше 85 кг в этой же дисциплине стал Илья Ревенко. В ноябре спортсмены отправятся на первенство мира в данном виде спорта.

Еще одну серебряную медаль в копилку Приангарья принес также Артем Платик. На турнире он выступал в весовой категории 77 кг, дисциплина - «панкратион классический». Все трое занимаются единоборствами у Алексея Ревенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU