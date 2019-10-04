2019-10-04T04:35:43+03:00
Спорт

Спортсмены из Братска завоевали три медали на первенстве России по панкратиону

Турнир прошел в Липецке
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Даниил Свердлов из Братска занял первое место на первенстве России по панкратионуДаниил Свердлов из Братска занял первое место на первенстве России по панкратиону
Изменить размер текста:

300 сильнейших спортсменов России приехали накануне в Липецк на первенство России по панкратиону. В их числе были и бойцы из Иркутской области. Братчанам удалось завоевать несколько медалей.

- Золотую медаль в весовой категории 76 кг среди юношей в дисциплине «панкратион традиционный» получил Даниил Свердлов, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Серебряным призером в весе свыше 85 кг в этой же дисциплине стал Илья Ревенко. В ноябре спортсмены отправятся на первенство мира в данном виде спорта.

Еще одну серебряную медаль в копилку Приангарья принес также Артем Платик. На турнире он выступал в весовой категории 77 кг, дисциплина - «панкратион классический». Все трое занимаются единоборствами у Алексея Ревенко.

Читайте также:

Братья-близнецы из Иркутска завоевали медали на международном турнире по тхэквандо «Russia Open». Роман и Олег Кузнецовы выступали в одной весовой категории

Женский бокс в Иркутске: спорт для сильных женщин. Расскажем, как битье груши при занятиях женским боксом поможет поверить в себя

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почти три года колонии за неуплату алиментов получила жительница Улан-Удэ
Десять тысяч за авто: в Иркутске лихач выплатил штрафы, чтобы не лишиться своей "ласточки"
В подтопленных территориях Иркутской области капремонт домов завершат до конца ноября
В Тулуне строительство новых жилых районов идет по графику
Перестрелка в Черемхово: две компании выясняли отношения возле шиномонтажки
ВХЛ: ангарский «Ермак» проиграл в гостях московской «Звезде»
Беременная женщина попала под трамвай в Улан-Удэ
Завернула в пакет и оставила на улице: мать будут судить за убийство младенца в Иркутской области
Всемирная ночь наблюдений Луны пройдет в Иркутской области
Началось берегоукрепление рек в Иркутской области после наводнения
Необходимость изменения подхода к финансированию Иркутска обсудили депутаты Заксобрания и городской думы
Вагон с контейнерами сошел с рельсов в Слюдянском районе
Суд дал год условно пенсионеру из Улан-Удэ за кражу киоска
Проезд по переулку 8 Марта закрыли в Иркутске
Из-за пьяного пассажира задержали авиарейс «Улан-Удэ - Москва»
Чистка зубов Air Flow в Иркутске: как сохранить здоровые зубы и голливудскую улыбку
Полицейские пресекли межрегиональный канал поставки наркотиков в Иркутскую область
В Улан-Удэ адвокат обманом выманивала у заключенного 2 миллиона рублей
В Бурятии девушка вонзила нож в шею парня из-за безответной любви