Спортсмены из Братска завоевали три медали на первенстве России по панкратиону
300 сильнейших спортсменов России приехали накануне в Липецк на первенство России по панкратиону. В их числе были и бойцы из Иркутской области. Братчанам удалось завоевать несколько медалей.
- Золотую медаль в весовой категории 76 кг среди юношей в дисциплине «панкратион традиционный» получил Даниил Свердлов, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Серебряным призером в весе свыше 85 кг в этой же дисциплине стал Илья Ревенко. В ноябре спортсмены отправятся на первенство мира в данном виде спорта.
Еще одну серебряную медаль в копилку Приангарья принес также Артем Платик. На турнире он выступал в весовой категории 77 кг, дисциплина - «панкратион классический». Все трое занимаются единоборствами у Алексея Ревенко.
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ИСТОЧНИК KP.RU