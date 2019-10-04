2019-10-04T05:11:11+03:00
Общество

Завернула в пакет и оставила на улице: мать будут судить за убийство младенца в Иркутской области

Расследование уголовного дела завершено
Мария КНЯЗЕВА
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Завернула в пакет и оставила на улице: мать будут судить за убийство младенца в Иркутской областиЗавернула в пакет и оставила на улице: мать будут судить за убийство младенца в Иркутской областиФото: Андрей КОПАЛОВ
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Скрывала свою беременность от всех. 42-летняя жительница Качугского района Иркутской области, забеременев, не рассказала родственникам и друзьям, что ждет ребенка. На учет в медицинское учреждение многодетная мать также не вставала. В августе этого года, она самостоятельно родила ребенка в уличном туалете.

- С целью причинения смерти она завернула его в пакет и оставила на улице, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области. - В результате ребенок погиб.

На данный момент расследование уголовного дела по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорождённого ребенка» завершено. Материалы направлены в суд. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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