2019-10-04T06:11:11+03:00
Происшествия

Беременная женщина попала под трамвай в Улан-Удэ

Пострадавшая находится в больнице
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Беременная женщина попала под трамвай в Улан-УдэБеременная женщина попала под трамвай в Улан-Удэ
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ЧП на улице Терешковой в Улан-Удэ произошло вечером, 3 октября. Около 20 часов, в районе дома №20, рядом с остановкой «Саяны» 28-летний водитель трамвая наехал на двух женщин 43 и 66 лет, которые переходили дорогу вне пешеходного перехода. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Бурятии, обеих пострадавших доставили в больницу.

По предварительной информации, 43-летняя женщина, оказавшаяся под колесами трамвая была беременна. Ее доставили в реанимационное отделение БСМП. В каком состоянии находятся обе пострадавшие женщины, пока неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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