2019-10-04T06:26:35+03:00
Спорт

ВХЛ: ангарский «Ермак» проиграл в гостях московской «Звезде»

Наша команда находится на 31-м месте ВХЛ
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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ВХЛ: ангарский «Ермак» проиграл в гостях московской «Звезде». Фото: Татьяна ГЛЮК.ВХЛ: ангарский «Ермак» проиграл в гостях московской «Звезде». Фото: Татьяна ГЛЮК.
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Хоккеисты ангарского «Ермака» неудачно начали новое выездное турне в рамках Высшей хоккейной лиги. В Москве «оранжевые» проиграли «Звезде» со счетом 2:4.

В первом периоде зрители увидели одну заброшенную шайбу. Ворота нашего голкипера Вадима Никитина распечатал Иван Силаев. Во втором отрезке команды обменялись голами. Сначала преимущество армейцев закрепил Семен Афонасьевский, а затем отставание ангарчан сократил Кирилл Кожевников. В заключительном отрезке в ворота «Ермака» влетело еще две шайбы. Все, на что хватило наших парней, так это отыграть одну шайбу усилиями Матвея Тымченко. После этого поражения ангарская команда расположилась на 31-м месте в турнирной таблице ВХЛ.

Следующий матч «Ермак» проведет 5 октября, в гостях с воскресенским «Химиком».

ИСТОЧНИК KP.RU

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