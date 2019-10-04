2019-10-04T06:55:56+03:00
Происшествия

Десять тысяч за авто: в Иркутске лихач выплатил штрафы, чтобы не лишиться своей "ласточки"

Все бумаги были выписаны за нарушения правил дорожного движения
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Десять тысяч за авто: в Иркутске лихач выплатил штрафы, чтобы не лишиться своей "ласточки".Десять тысяч за авто: в Иркутске лихач выплатил штрафы, чтобы не лишиться своей "ласточки".Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Гонял по дорогам Иркутска не глядя на знаки. Автолюбитель - лихач попал в черные списки после того, как накопил слишком много претензий от ГИБДД и дело попало к судебным приставам.

-«Коллекция» автолюбителя составила 20 штрафов за нарушения правил дорожного движения на общую сумму около 10 тыс. рублей, - сообщает пресс- служба УФССП по Иркутской области. -Добровольно платить по счетам автомобилист не спешил.

Ездить по адресу его жительства приставам пришлось не однажды. И только повторный визит принес результат. Коллекционер штрафов от ГИБДД был дома. Однако открывать дверь сотрудникам Управления службы судебных приставов по Иркутской области он не стал и выплачивать долги отказался. Однако расчет на то, что приставы уйдут несолоно хлебавши, не оправдался. Они обошли территорию вокруг многоэтажки и нашли машину.

Когда BMW 525, 2001 года выпуска начали описывать, чтобы арестовать, его хозяин не выдержал. Он оплатил задолженность в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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