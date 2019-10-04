Почти три года колонии за неуплату алиментов получила жительница Улан-Удэ

СЕГОДНЯ 07:06 2019-10-04T07:06:05+03:00

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28-летнюю женщину лишили родительских прав на троих детей - двух дочерей и сына - ещё в 2017 году. Дети попали в детдом, а ей назначили выплату алиментов в сумме одной четвертой от прожиточного минимума для детей. Но деньги улан-удэнка предпочла тратить на себя. Забыв о существовании детей и оставив их на государство, женщина жила в свое удовольствие. За это время долг перед детьми накопился на сумму больше 130 тысяч рублей.

- Эти обстоятельства и послужили основанием для привлечения "горе родительницы" к уголовной ответственности за неуплату алиментов на содержание троих несовершеннолетних детей, - сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.

Ближайшие два года и девять месяцев женщина проведет в колонии-поселении. На срок повлияло и то, что за обвиняемой числится еще и непогашенная судимость по уголовному делу за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU