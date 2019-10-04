2019-10-04T10:31:57+03:00
Общество

Более 200 молодых учителей пополнили школы Иркутска

В прошлом году таких специалистов было 186
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Более 200 молодых учителей трудоустроили в школы Иркутска.Более 200 молодых учителей трудоустроили в школы Иркутска.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В канун Дня учителя заместитель мэра - председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Виталий Барышников рассказал о том, что количество молодых специалистов в Иркутске понемногу растет, сообщает ИА "Байкал24". Однако средний возраст педагогов по-прежнему 45 лет.

- Социальная поддержка в виде единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей, ежемесячные стимулирующие выплаты в течение первого года работы. Все это помогает привлечь молодые кадры в школы,- говорит Виталий Барышников.- Учителям, обеспечиваются достойные условия труда. Наряду со строительством новых и капитальным ремонтом имеющихся школ, учреждения комплектуют современным оборудованием, дают возможность для личностного и профессионального роста.

Поэтому молодые педагоги, только что окончившие вуз или получившие среднее специальное образование, охотно пополняют ряды учителей. Количество учеников также растет ежегодно. Чтобы им было где постигать знания, в городе расширяются школы. Так, к 1 сентября этого года в городе новое здание появилось у школы №33, гимназия №25 обзавелась отдельным блоком, а ученики школы №29 смогут заниматься в новеньком спортивном модуле. Данная работа продолжится, в планах строительство ещё не одного нового учебного блока, также здание школы по улице Багратиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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