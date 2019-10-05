2019-10-05T06:43:29+03:00
Общество

Движение по улице Карла Либкнехта в Иркутске перекроют на одну ночь

Это связано с проведением аварийных ремонтных работ
Анна ПОПОВА
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Движение по улице Карла Либкнехта в Иркутске перекроют на одну ночьДвижение по улице Карла Либкнехта в Иркутске перекроют на одну ночьФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Уважаемые автомобилисты, обязательно обратите внимание на эту новость! Если по вечерам вы часто проезжаете по улице Карла Либкнехта в Иркутске, то готовьтесь искать новые пути объезда, ведь в ближайшее время эта дорога будет частично перерыта. Соответствующие предупреждающие знаки появятся на ней уже сегодня. В 23:00 5 октября в районе здания по адресу Карла Либкнехта, 21 начнет работать дорожная техника.

- Ограничение движения на этой улице связано с проведением аварийных ремонтных работ на этом участке дороги, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Проезд автомобилей по этой улице будет запрещен лишь в ночное время. Уже в 6:00 утра в воскресенье, 6 октября водители смогут свободно проехать по Карла Либкнехта. А пока призываем вас планировать свой маршрут заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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