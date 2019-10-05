2019-10-05T09:15:18+03:00
Общество

Шелеховчанин расплатился с долгами по алиментам, чтобы продать машину

Он задолжал своей дочери более 200 тысяч рублей
Анна ПОПОВА
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Шелеховчанин расплатился с долгами по алиментам, чтобы продать машинуШелеховчанин расплатился с долгами по алиментам, чтобы продать машинуФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Житель Шелехова вспомнил о своих родительских обязанностях только после того, как ему не дали продать свой автомобиль. Дело в том, что он в течение долгого времени не выплачивал алименты своей дочери, и за это время его долг перед ребенком составил 238 тысяч рублей. Он и не задумывался о том, что кому-то должен, пока в один прекрасный день не решил продать машину и не смог этого сделать.

- Приставы наложили запрет на проведение регистрационных действий в отношении автомобиля марки Toyota, который принадлежал мужчине, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

Должнику сообщили, что запрет снимут только тогда, когда он выплатит своей дочери алименты. Тогда он понял, что деваться ему некуда, и быстро передал нужную сумму матери ребенка. Только после этого шелеховчанин смог спокойно продать свою машину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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