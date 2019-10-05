2019-10-05T10:07:41+03:00
Спорт

В Иркутске появится новый ледовый дворец для хоккея с шайбой

Он будет находиться в предместье Рабочем
Анна ПОПОВА
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В Иркутске появится новый ледовый дворец для хоккея с шайбойВ Иркутске появится новый ледовый дворец для хоккея с шайбойФото: Анна ПОПОВА
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В ближайшее время в Иркутске начнется строительство нового ледового дворца для хоккея с шайбой. Он будет находиться в предместье Рабочем, на улице Ленская в районе лицея-интерната №1. Участок для строительства уже согласовали и утвердили во всех инстанциях. А теперь администрация Иркутска объявила конкурс на разработку проектно-сметной документации.

- Площадь нового ледового дворца будет составлять более 4 тысяч квадратных метров, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Помимо самой арены, трибун и раздевалок, в ней также будут располагаться спортивный зал для тренировок и кафе.

Этот спортивный объект будет третьим по счету ледовым дворцом в Иркутске. Строительство крытой арены для хоккея с шайбой на улице Ленская начнется сразу же после того, как выберут подрядчика и согласуют итоговый проект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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