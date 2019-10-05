Боевые гранаты нашли рабочие во время ремонта дома в Шелеховском районе

СЕГОДНЯ 12:19 2019-10-05T12:19:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне жителям частного дома в поселке Баклаши Шелеховского района пришлось вызывать на дом сотрудников ОМОНа и Росгвардии. А все потому, что во время ремонта крыши жилища рабочие обнаружили на чердаке две боевые гранаты, которые предположительно были выпущены в 1915 году и уже повредились из-за коррозии. Скорее всего, их зачем-то хранили на крыше бывшие хозяева дома.

- Оперативники обследовали подозрительные предметы и приняли решение их уничтожить, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Иркутской области.

На время исследования подозрительной находки вокруг дома, в котором обнаружили подозрительную находку, выставили оцепление. Затем сотрудники ОМОНа и Росгвардии тщательно запаковали две боевые гранаты в специальный контейнер, который предохранял их от возможного взрыва. Затем они вывезли их на полигон и уничтожили.

ИСТОЧНИК KP.RU