Иркутянина приговорили к 9 годам лишения свободы за убийство жены

СЕГОДНЯ 13:29 2019-10-05T13:29:47+03:00

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На днях Ленинский районный суд города Иркутска вынес приговор мужчине, который застрелил свою жену из ружья. Это произошло из-за банальной ссоры, которая случилась, когда супруги работали на дачном участке. После того, как муж и жена перекинулись несколькими оскорбительными фразами, женщина заявила, что подает на развод. Такое развитие событий вывело супруга из себя. Он пошел в дом, взял там ружье и зарядил его. Затем мужчина вернулся обратно на участок и выстрелил женщине в грудь и в голову.

- Его жена со множественными телесными повреждениями была доставлена в больницу, где позже скончалась от полученных травм, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Оказавшись на скамье подсудимых, мужчина признал свою вину лишь частично. Он объяснил, что хотел просто напугать свою жену выстрелом в воздух. Но, когда выходил из дома, поскользнулся на ступеньке, случайно нажал на курок и попал прямо в супругу. В итоге суд принял решение назначить мужчине наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU