2019-10-05T19:19:23+03:00
Спорт

ВХЛ: ХК «Ермак» проиграл «Химику» в Воскресенске

Ангарчане провалили второй период игры
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
ВХЛ: ХК «Ермак» проиграл «Химику» в Воскресенске. Фото: Татьяна ГЛЮК.ВХЛ: ХК «Ермак» проиграл «Химику» в Воскресенске. Фото: Татьяна ГЛЮК.
Изменить размер текста:

Хоккеисты ангарского «Ермака» вновь не смогли порадовать своих болельщиков, и потерпели очередное поражение в своем выездном турне в рамках Высшей хоккейной лиги. В Воскресенске «оранжевые» уступили местному «Химику» со счетом 2:5.

Первый период закончился вничью. Сначала хозяев льда вперед вывел Михаил Котляровский. Восстановил равновесие наш Глеб Зайцев. Во втором отрезке хоккеисты «Химика» еще трижды распечатали ворота ангарчан. Сибиряки смогли ответить на это только одним точным броском в исполнении Матвея Тымченко. Ну а в третьем периоде игрок «Химика» Антон Первов снял все вопросы о победителе, забросив пятую шайбу в ворота голкипера сибиряков Вадима Никитина.

Следующий матч «Ермак» проведет 7 октября. В Ташкенте наша дружина сыграет с «Хумо».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ХК "Ермак" Ангарск»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ангарчанина приговорили к исправительным работам за кражу крышек с ливневых колодцев
Иркутянина приговорили к 9 годам лишения свободы за убийство жены
Боевые гранаты нашли рабочие во время ремонта дома в Шелеховском районе
В Иркутске появится новый ледовый дворец для хоккея с шайбой
Шелеховчанин расплатился с долгами по алиментам, чтобы продать машину
Автомобилист врезался в поезд на железнодорожном переезде в Иркутске
Движение по улице Карла Либкнехта в Иркутске перекроют на одну ночь
Полицейские задержали банду, ограбившую пенсионера в Иркутске
В Бурятии обманутый муж убил любовника жены и покончил с собой
Убил друзей, тела спрятал в багажнике машины:жителя Братска обвинили в двойном убийстве
Губернатор Иркутской области посетил Нижнеудинск
Сергей Левченко: Обращения пострадавших от наводнения рассматриваются незамедлительно
Подписка на «Комсомолку» по специальной выгодной цене с 3 по 13 октября
Погоня закончилась стрельбой: пьяного водителя, угрожающего ножом, ранил сотрудник ДПС Бурятии
Пострадавшим от наводнения в Иркутской области выдано пять тысяч сертификатов на новое жилье
Более 200 молодых учителей пополнили школы Иркутска