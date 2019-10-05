ВХЛ: ХК «Ермак» проиграл «Химику» в Воскресенске

СЕГОДНЯ 19:19 2019-10-05T19:19:23+03:00

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Хоккеисты ангарского «Ермака» вновь не смогли порадовать своих болельщиков, и потерпели очередное поражение в своем выездном турне в рамках Высшей хоккейной лиги. В Воскресенске «оранжевые» уступили местному «Химику» со счетом 2:5.

Первый период закончился вничью. Сначала хозяев льда вперед вывел Михаил Котляровский. Восстановил равновесие наш Глеб Зайцев. Во втором отрезке хоккеисты «Химика» еще трижды распечатали ворота ангарчан. Сибиряки смогли ответить на это только одним точным броском в исполнении Матвея Тымченко. Ну а в третьем периоде игрок «Химика» Антон Первов снял все вопросы о победителе, забросив пятую шайбу в ворота голкипера сибиряков Вадима Никитина.

Следующий матч «Ермак» проведет 7 октября. В Ташкенте наша дружина сыграет с «Хумо».

ИСТОЧНИК KP.RU