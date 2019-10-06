СЕГОДНЯ 06:19 2019-10-06T06:19:45+03:00

Наркомана с мешком зелья задержали на улице в Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мужчина тащил свою "добычу" домой, а, встретив полицейских, попытался убежать

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Но не тут-то было. Полицейские без всяких проблем догнали 28-летнего жителя поселка Белореченский Усольского района, уже судимого. В его куле обнаружили почти два килограмма растительного наркотика. Экспертиза позднее подтвердила правильность этих выводов. .

- В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье за незаконное хранение наркотических средств, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. .

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ИСТОЧНИК KP.RU