2019-10-06T06:19:45+03:00
Происшествия

Наркомана с мешком зелья задержали на улице в Иркутской области

Мужчина тащил свою "добычу" домой, а, встретив полицейских, попытался убежать
Анна ПАВЛОВА
Поделиться:
Наркомана с мешком зелья задержали на улице в Иркутской области.Наркомана с мешком зелья задержали на улице в Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Но не тут-то было. Полицейские без всяких проблем догнали 28-летнего жителя поселка Белореченский Усольского района, уже судимого. В его куле обнаружили почти два килограмма растительного наркотика. Экспертиза позднее подтвердила правильность этих выводов. .

- В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье за незаконное хранение наркотических средств, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иркутянина приговорили к 9 годам лишения свободы за убийство жены. Супруги выясняли отношения после слов жены о разводе (подробности)

Погоня закончилась стрельбой: пьяного водителя, угрожающего ножом, ранил сотрудник ДПС Бурятии. Лихач был доставлен в больницу. ( подробности)

В Бурятии обманутый муж убил соседа, которого он считал любовником жены и покончил с собой. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Возьмите себе кошечку из Тулуна": иркутская зоогалерея пристраивает спасенных во время наводнения хвостатых
ВХЛ: ХК «Ермак» проиграл «Химику» в Воскресенске
Ангарчанина приговорили к исправительным работам за кражу крышек с ливневых колодцев
Иркутянина приговорили к 9 годам лишения свободы за убийство жены
Боевые гранаты нашли рабочие во время ремонта дома в Шелеховском районе
В Иркутске появится новый ледовый дворец для хоккея с шайбой
Шелеховчанин расплатился с долгами по алиментам, чтобы продать машину
Автомобилист врезался в поезд на железнодорожном переезде в Иркутске
Движение по улице Карла Либкнехта в Иркутске перекроют на одну ночь
Полицейские задержали банду, ограбившую пенсионера в Иркутске
В Бурятии обманутый муж убил любовника жены и покончил с собой
Убил друзей, тела спрятал в багажнике машины:жителя Братска обвинили в двойном убийстве
Губернатор Иркутской области посетил Нижнеудинск
Сергей Левченко: Обращения пострадавших от наводнения рассматриваются незамедлительно
Подписка на «Комсомолку» по специальной выгодной цене с 3 по 13 октября
Погоня закончилась стрельбой: пьяного водителя, угрожающего ножом, ранил сотрудник ДПС Бурятии
Пострадавшим от наводнения в Иркутской области выдано пять тысяч сертификатов на новое жилье
Более 200 молодых учителей пополнили школы Иркутска