"Возьмите себе кошечку из Тулуна": иркутская зоогалерея пристраивает спасенных во время наводнения хвостатых

СЕГОДНЯ 07:00 2019-10-06T07:13:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Иркутской зоогалерее, которая,разделившись на Дом природы на ул. Байкальской и зоопарк для больших животных на ул. К. Маркса, 50, недавно переехала, ждут свои новые семьи коты - тулунцы. Так здесь называют спасенных во время наводнения животных. Всем им срочно нужны новые хозяева.

- У нас осталось всего четверо тулунцев, им срочно нужно найти дом!, - подыскивает гостеприимных хозяев для порядком настрадавшихся во время наводнения пушистых питомцев хозяйка иркутского зоопарка Людмила Ивушкина. - Уже холодает, начинаются сезонные переселения животных в тепло, скоро понадобится вольер, в котором они сейчас живут. Кошки все хорошие, привитые, от паразитов обработанные, стерилизованные.

Фото: Людмила Ивушкина.

Те кошки, которых уже успели устроить в новые семьи, пришлись к месту. Их новые владельцы посылают в зоогалерею сообщения о том, что живут он в полном соответствии с классическими представлениями о большом кошачьем счастье - есть дом и есть хозяева.

Вот фотографии хвостатых, которые ищут новые семьи ( и кошка с главной фотографии - в их числе - авт.)

Фото: Людмила Ивушкина.

Фото: Людмила Ивушкина.

Фото: Людмила Ивушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU