"Возьмите себе кошечку из Тулуна": иркутская зоогалерея пристраивает спасенных во время наводнения хвостатых
В Иркутской зоогалерее, которая,разделившись на Дом природы на ул. Байкальской и зоопарк для больших животных на ул. К. Маркса, 50, недавно переехала, ждут свои новые семьи коты - тулунцы. Так здесь называют спасенных во время наводнения животных. Всем им срочно нужны новые хозяева.
- У нас осталось всего четверо тулунцев, им срочно нужно найти дом!, - подыскивает гостеприимных хозяев для порядком настрадавшихся во время наводнения пушистых питомцев хозяйка иркутского зоопарка Людмила Ивушкина. - Уже холодает, начинаются сезонные переселения животных в тепло, скоро понадобится вольер, в котором они сейчас живут. Кошки все хорошие, привитые, от паразитов обработанные, стерилизованные.
Фото: Людмила Ивушкина.
Те кошки, которых уже успели устроить в новые семьи, пришлись к месту. Их новые владельцы посылают в зоогалерею сообщения о том, что живут он в полном соответствии с классическими представлениями о большом кошачьем счастье - есть дом и есть хозяева.
Вот фотографии хвостатых, которые ищут новые семьи ( и кошка с главной фотографии - в их числе - авт.)
Фото: Людмила Ивушкина.
Фото: Людмила Ивушкина.
Фото: Людмила Ивушкина.
ИСТОЧНИК KP.RU