2019-10-06T14:38:19+03:00
Общество

С 10 октября завершается навигация на всех реках, кроме Ангары

Еще можно ходить по Байкалу и по водохранилищам
Ольга СЛАВИЧЕВА
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С 10 октября завершается навигация на всех реках, кроме Ангары.С 10 октября завершается навигация на всех реках, кроме Ангары.
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Все. Практически зима. Скоро, кстати, и снег пойдет, и похолодает окончательно, и реки начнут покрываться льдом. Ангара - единственная в регионе река, судоходство по которой еще возможно до 1 декабря. На всех остальных с 10 октября навигация завершается до 1 мая. Сотрудники МЧС сильно советуют владельцам катеров не рисковать ни своей жизнью, ни жизнью возможных пассажиров. И поставить их "на прикол" до весны.

- Призываем воздержаться от пользования плавсредствами в период закрытия навигации. Ведомственный флот Центра ГИМС также направляется на консервацию до весны, при этом инспекторы продолжат пешие и автомобильные патрулирования прибрежных зон, будут осуществлять контроль за выходом маломерных судов с лодочных станций, - сообщил Алексей Зяблицкий, начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области.

Нарушителей будут привлекать. А если случится ЧП ( увы, по опыту предыдущих лет можно сказать, что без этого не обойдется и обязательно придется кого-то спасать), делать это будут на судах специальной конструкции.

Что касается Байкала, то на озере судоходство возможно до 25 декабря, когда лед начнет замерзать, а на водохранилищах - до 1 ноября. Соответственно, и открывается навигация на этих водных объектах. с 15 мая. Эти временные периоды многократно выверены гидрологами и на этот счет имеется постановление регионального правительства.

В МЧС напоминают, что прежде чем убрать лодку и катер на хранение, ее необходимо тщательно осмотреть, снять все, что снимается и поместить на деревянную подставку. Легкую лодку достаточно поставить днищем вверх.

ИСТОЧНИК KP.RU

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