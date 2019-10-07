Пробки в Иркутске утром 7 октября 7 баллов: затруднены подъезды к Глазковскому и Академическому мостам

СЕГОДНЯ 04:10 2019-10-07T04:10:51+03:00

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«Понедельник — день тяжелый», особенно если он начинается с утреннего бдения в автомобильной пробке. Люди опаздывают на встречи, на работу, на учебу. Как всегда, самая неблагоприятная дорожная обстановка у жителей Ленинского района Иркутска и м-на Синюшина гора, желающих попасть в центр города. Двухкилометровая пробка зафиксирована сервисом Яндекс.Пробки на ул. Маяковского. Затор также начинается от Иркутского моста, далее по ул. Боткина. Скорость движения транспорта здесь 2-5 км/ч. Затруднено движение по ул. Гоголя и ул. Профсоюзная.

Вторая наиболее протяженная пробка образовалась утром 7 октября на подъезде к развязке Академического моста опять-таки по направлению из спальных районов в центр Иркутска. Затруднено движение на ул. Байкальская, ул. Седова. На пересечении улиц Партизанская и Трилиссера зафиксировано одно ДТП, в следствие чего на первой из указанных улиц также образовался небольшой затор. Красным на карте пробок раскрашены ул. Декабрьских событий, местами ул. Баррикад и Рабочего штаба.

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ИСТОЧНИК KP.RU