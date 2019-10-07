Превышение вредных веществ показали все 200 отобранных проб на территории «Усольехимпрома»

СЕГОДНЯ 05:14 2019-10-07T05:56:53+03:00

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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования накануне опубликовали итоги проверки на территории обанкротившегося завода «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирское Иркутской области.

- Все 200 проб — а это анализы воздуха, воды, почвы и отходов - показали значительное превышение предельно допустимых концентраций, - сообщает пресс-служба Росприроднадзор РФ. - Составлена карта точек отбора этих проб на территории ООО «Усольехимпром». Результаты проверки будут отправлены в Правительство РФ, ФСБ, МЧС, Счетную палату, Министерство природных ресурсов и экологии, Росреестр и другие органы власти.

Как уверила на совещании в Москве руководитель Роприроднадзора Светлана Радионова, контроль за ликвидацией источников загрязнения будет происходить то тех пор, пока их не устранят.

- Мы не оставим эту площадку и не уйдем ничего не сделав. Мы будем работать до тех пор, пока территория не станет безопасной, - приводятся слова Радионовой на сайте Роприроднадзора.

Напомним, на территории завода режим ЧС был объявлен еще в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU