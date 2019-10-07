Самолет рейсом Иркутск-Нерюнгри приземлился в Якутске

СЕГОДНЯ 05:50 2019-10-07T05:50:11+03:00

Самолет, летевший из Иркутска в Нерюнгри, приземлился в Якутске Фото: Олег УКЛАДОВ

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Менять маршрут пришлось самолету, летевшему из Иркутска в Нерюнгри. Лайнер SSJ-100 совершил вынужденную посадку в Якутске из-за того, что аэропорт Нерюнгри не принимал самолеты из-за неблагоприятных погодных условий. Посадка прошла успешно в 09.50 по якутскому времени.

Как сообщили в справочной воздушной гавани Нерюнгри, предварительно, аэропорт будет закрыт до 14.00. Добавим, что из-за непогоды также задержан рейс из Новосибирска. По данным сайта Gismeteo, в в поселке Чульмане, где расположен аэропорт Нерюнгри, сейчас пасмурно и около 0 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU