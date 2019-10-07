Житель Тулуна вымогал деньги у пострадавшей от паводка женщины

СЕГОДНЯ 06:27 2019-10-07T07:00:28+03:00

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В Тулуне местный житель попытался отобрать деньги у женщины, которая ранее пострадала от наводнения, - сообщает ИА "Байкал24" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области. Оказалось, что преступник каким-то образом узнал, что потерпевшая получила компенсацию за имущество, утраченное в результате паводка.

- Мужчина пришел к ней и, угрожая насилием, потребовал отдать ему все полученные деньги, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Однако об этой ситуации стало известно сотрудникам ФСБ, которые оперативно прибыли на место преступления и не дали злоумышленнику осуществить задуманное.

Теперь за то, что преступник попытался ограбить женщину, угрожая насилием, мужчине грозит уголовное наказание по статье "вымогательство". Она предполагает санкции в виде лишения свободы на срок до 7 лет и крупного денежного штрафа. В данный момент преступник заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU