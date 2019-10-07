БК Иркут вернулся с Кубка России и готовится к новому сезону

СЕГОДНЯ 06:43 2019-10-07T06:43:18+03:00

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1 октября баскетбольный клуб Иркут вернулся домой после участия в отборочном этапе Кубка России. Он проходил с 25 по 29 декабря в Магнитогорске. В нем принимали участие 5 команд из второго дивизиона Суперлиги. По итогам соревнований Иркут занял 4 место, одержав 2 победы и потерпев 2 поражения.

- Мы ехали на этот турнир не за результатом. Главное для нас было – сыграться, - рассказывает главный тренер БК Иркут Евгений Горев. - Досадно, что не удалось заявить 2 игроков, ещё и наш капитан, Александр Анисимов, получил травму, и команда осталась ввосьмером. Но мы старались даже в этом составе найти сильные стороны, отработать взаимодействия и игру в защите.

На турнире Иркут провел 4 матча. В первом из них иркутяне встречались с серьезным соперником - барнаульским АлтайБаскетом, которого им удалось обыграть со счетом 65:63. На следующий день оранжево-черные встречались с Динамо Магнитогорск – очень сильной командой, целью которой является победа в чемпионате. Хозяева турнира доминировали на протяжении первой половины матча, однако в третьей четверти иркутяне попытались переломить ход игры. Но динамовцы не захотели просто так отдавать победу и, не оставив оранжево-черным шанса отыграться, выиграли со счетом 75:60.

После этой трудной игры Иркуту предстояло провести матч с тобольским Нефтехимиком, который не являлся для них серьезным соперником. Однако из-за того, что наши баскетболисты отдали слишком много сил в предыдущем матче, они провалили первую четверть. Во второй половине встречи команда спохватилась и попыталась сравнять счет, но, к сожалению, сделать это им не удалось. Нефтехимик победил со счетом 97:81.

В завершающем матче турнира Иркут играл с красноярским Енисеем-2, который они всегда без труда обыгрывали. Им удалось это сделать и на этот раз. Даже с 8 игроками в составе оранжево-черные разделались с этой командой и победили со счетом 88:73. На сегодняшний день оранжево-черные во всю готовятся к началу сезона, который уже не за горами. Первые матчи иркутянам предстоит провести 12 и 13 октября в Чебоксарах – они сыграют с местными Чебоксарскими ястребами. Затем Иркут ждут две игры с Зенитом-2 в Санкт-Петербурге 19 и 20 октября. А после этого подопечные Евгения Горева вернутся домой, и проведут первые домашние матчи – 4 и 5 ноября они встретятся с командой Локомотив Кубань ЦОП из Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU