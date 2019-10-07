Женщина погибла при столкновении Жигулей и Камаза в Тайшетском районе
В Тайшетском районе дорожные инспекторы разбираются в обстоятельствах страшного ДТП, в результате которого погиб человек. Трагедия произошла в 20:30 6 октября на дороге вблизи поселка Шиткино. На ней столкнулись автомобили "Камаз", в котором ехал один шофер и "ВАЗ 2106", на котором передвигалась супружеская пара .
- В результате дорожно-транспортного происшествия 50-летняя пассажирка автомобиля "Жигули" погибла на месте от полученных травм, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Оказалось, что водитель легковушки управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Также у него не было ни водительских прав, ни страховки. Но и шофер "Камаза" тоже оказался не очень добросовестным автомобилистом - за этот год он целых 50 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе и за превышение скорости.
ИСТОЧНИК KP.RU