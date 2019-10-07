Два крупных пожара произошли в Иркутской области за прошедшие выходные

СЕГОДНЯ 08:08 2019-10-07T08:08:22+03:00

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За прошедшие выходные в Иркутской области произошло 35 пожаров, причем, 2 из них возникли в местах массового пребывания людей, - сообщает ИА "Байкал24" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области. первый из них произошел в общежитии в поселке Куйтун. Из здания самостоятельно эвакуировались 16 человек, никто из них не пострадал.

- Пожарные смогли потушить пламя за 5 минут, а в течение часа ликвидировали все последствия возгорания, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - В общежитии повредились стены, мебель и бытовая техника. ЧП произошло из-за нарушения правил использования электрических отопительных приборов.

Второй крупный пожар произошел на базе отдыха в Братском районе - там загорелась одноэтажная баня. К тому времени, когда на место происшествия приехали спасатели, из здания успели выйти 6 человек - больше никого в бане не было. Пожарные сражались с огнем более трех часов - он успех охватить площадь 100 квадратных метров. В результате пламя сильно повредило кровлю постройки. Это возгорание произошло из-за того, что кто-то нарушил правила безопасности при эксплуатации печного оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU