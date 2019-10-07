Иркутские таможенники пресекли контрабанду пиломатериалов в Афганистан

СЕГОДНЯ 08:51 2019-10-07T08:51:43+03:00

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Накануне сотрудники иркутской таможни раскрыли деятельность организаций из Тайшетского района, которые в течение нескольких лет занимались незаконной контрабандой пиломатериалов в Афганистан. Оказалось, что в 2013 и 2015 годах представители обеих фирм заключали с представителями восточной страны долгосрочные контракты на поставку досок и бруса из хвойных пород дерева. Но при этом деньги, которые иностранные партнеры передавали сотрудникам компании из Тайшетского района, не попадали на счета российских банков. Они не оформляли внешнеэкономические контракты и присваивали все деньги себе.

- Таким образом, первая фирма не осуществила действий с целью возврата денежных средств на сумму более 172 миллионов рублей, а вторая - на сумму более 55 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Они перевозили пиломатериал через границу в огромных количествах используя подложные документы. В них было указано, что все брусья и доски были куплены на внутреннем рынке. Причем, пиломатериал, который представители лесоэкспортеров перевозили через границу, отличался низким качеством обработки. Таким образом, таможня была введена в заблуждение, что помогло им спокойно отправлять древесину в Афганистан. Но теперь их преступная схема оказалась раскрыта, и руководству грозит уголовное наказание по статье "контрабанда стратегически важного товара в крупном размере".

ИСТОЧНИК KP.RU