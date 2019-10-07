Нападение на врача скорой помощи в Иркутске: следователи начали проверку

СЕГОДНЯ 09:13 2019-10-07T09:13:19+03:00

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Следственный комитет подключился к расследованию причин нападения на врачей скорой помощи в Иркутске. Напомним, ночью 6 октября на станцию скорой позвонили прохожие, которые рассказали, что у дома №94 по улице Советской лежит неизвестный. Через несколько минут бригада врачей приехала по адресу. Там медики нашли пьяного мужчину, когда они попытались оказать ему помощь, тот неожиданно достал нож и несколько раз ударил одного из врачей в грудь.

- Начата доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Что касается пострадавшего врача, на той же "Скорой" его срочно доставили в травмпункт №2 при городской больнице №1. Коллеги осмотрели рану, провели хирургическую обработку, и наложили швы на рану.

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ИСТОЧНИК KP.RU