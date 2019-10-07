2019-10-07T09:33:06+03:00
Происшествия

За брошенную в машину бутылку таксист из Улан-Удэ отомстил ударами монтировки

Конфликт между пассажиром и таксистом закончился уголовными делами для обоих
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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За брошенную в машину бутылку таксист из Улан-Удэ отомстил ударами монтировки.За брошенную в машину бутылку таксист из Улан-Удэ отомстил ударами монтировки.Фото: Виктория МИНАЕВА
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-На тебе, получай!

Таксист бросился на едва стоящего на ногах парня с монтировкой и несколько раз здорово его огрел. Многие скажут – и за дело. Потому что этого самого пассажира водитель только что высадил из машины. Напившись сильно пьяным, тот выражал свои мысли исключительно матом и вообще вел себя развязно. А оставшись на дороге, запустил вслед машине бутылкой.

Тут уж «метатель» был точен. Бутылка попала в заднее крыло авто и изрядно его помяла. Позже эксперты выяснили – ущерб – 10 тысяч рублей.

- В отдел полиции Улан-Удэ поступило сообщение от водителя службы такси о том, что пассажир повредил его рабочий автомобиль, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по республике Бурятия, - Сотрудники полиции выехали на место происшествия.

За участие в разборке оба понесут наказание. За повреждение имущества ответит молодой человек, а за побои водитель такси. До этого момента оба участника конфликта не имели судимостей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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