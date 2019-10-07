СЕГОДНЯ 11:49 2019-10-07T11:49:23+03:00

Школьники из Иркутска победили в конкурсе «Лучшая дружина юных пожарных России» Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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Ура, победа! Школьники из Иркутска заняли первое место на всероссийском конкурсе «Лучшая дружина юных пожарных России». Соревнования проходили в Подмосковье с 1 по 5 октября, а нынче ребята вернулись домой. В аэропорту их встретили праздничным тушем.

Команда "Огнеборцы" из школы № 14 нашего города на ура преодолела семь этапов: «Спортивная Универсиада», «Визитная карточка ДЮП», «Смотр строя и песни», «Пожарная эстафета», «Пожарная кругосветка», «Соревнования по программе CTIF», «Конкурс стенгазет» и «Конкурс агитбригад». Остальные девять команд из разных регионов были достойными соперниками. Как радовались ребята, представлявших всю Сибирь, когда узнали о победе!

Программа была насыщенная. Помимо испытаний, школьники участвовали в тренировках и не только.

- В заключительный день организаторы провели праздничную программу, продемонстрировали современную технику для тушения пожаров, роботов и спецоборудование. А еще ребята пообщались с профессионалами, - рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU