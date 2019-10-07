2019-10-07T12:46:16+03:00
Общество

Компания из Усть-Уды, занимающаяся добычей газа, несколько лет не платила налоги

В Усть-Удинском районе руководитель фирмы выплатил долг в 4,4 миллиона рублей, чтобы не лишится техники
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Компания из Усть-Уды, занимающаяся добычей газа, несколько лет не платила налоги.Компания из Усть-Уды, занимающаяся добычей газа, несколько лет не платила налоги.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Налоги для этой компании – не главное. На них было решено экономить до последнего. Так и скопился весьма солидный долг на сумму больше чем на 4,4 миллиона рублей. Однако платить по счетам, хочешь-не хочешь, надо. Бизнесу грозили большие проблемы.

- Судебные приставы уведомили руководителя фирмы о возбуждении исполнительного производства и мерах принудительного характера, которые могут быть применены к нему в случае неисполнения решения суда, - сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Должник начал выплачивать долг частями, в течение трех месяцев. Но сроки погашения задолженности подходили к концу. Чтобы ускорить дело, судебные приставы попросили организацию предоставить документы на спецтехнику. После этого руководитель фирмы нашел недостающую часть долга и выплатил его целиком, чтобы не лишиться оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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