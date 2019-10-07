Пытались сжечь полицейскую машину и сами едва не сгорели двое иркутян

СЕГОДНЯ 13:40 2019-10-07T13:40:06+03:00

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Двоих мужчин, которые вели себя неадекватно, заметили работники одного из иркутских магазинов в Октябрьском районе. Они вызвали полицейских, и рассказали им, что подозрительные посетители еще якобы совершил кражу. Прибывшие оперативники проводили мужчин в свою служебную машину и попытались выяснить у них все детали произошедшего. Но те, сев в салон, вместо диалога, неожиданно подожгли полицейский автомобиль.

- Сотрудники вовремя вытащили поджигателей из горящего салона и оказали им первую помощь, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Однако те успели получить ожоги. После того, как пироманы прошли медицинское освидетельствование, выяснилось, что один из них был в наркотическом опьянении. Результаты анализов второго пока не готовы.

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ИСТОЧНИК KP.RU