2019-10-07T13:52:53+03:00
Общество

Дома в Черемхово для пострадавших от наводнения сдадут в ноябре

Сергей Сокол проверил ход работ
Яна ЛИСИНА
Поделиться:
ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
Изменить размер текста:

Первые дома в Черемхово для пострадавших в наводнении будут сданы в ноябре. На стройплощадке побывал председатель Заксобрания региона Сергей Сокол. Он проверил ход работ и отметил, что дома возводятся с учетом пожеланий семей, поэтому жить им здесь будет комфортно и уютно.

Напомним, дома в Черемхово возводят по благотворительному проекту «Ростеха». В новом микрорайоне представлены квартиры разных площадей – от 48 от 92 кв. м. Площадь предоставляемого жилья зависит от состава семьи, которая туда заселится. В этом году жилье получат 64 семьи. Около половины из них уже переехали в Черемхово, их временно разместили в новых квартирах из маневренного жилого фонда города. В следующем году будут достроены остальные дома, также в новом микрорайоне будут построены школа и детский сад.

Сейчас уже почти завершена укладка стен, в ближайшее время строители приступят к устройству потолочных перекрытий и кровель. После этого начнутся внутренние работы, а также строительство дорог. Работы ведутся одновременно во всех 32 домах.

- Обеспечение людей, пострадавших от паводка, жильем – приоритетная задача для Иркутской области. Строительство домов в Черемхово ведется максимально быстро, эффективно и качественно. Работы еще, конечно же, предстоит немало, поэтому наша общая задача – сделать все возможное, чтобы реализация проекта продолжалась по самым высоким стандартам, - отметил Сергей Сокол.

Кстати, большинство из будущих новоселов уже нашли новую работу на предприятиях и в организациях Черемхово, детей обеспечили местами в детских садах и школах. Список желающих переехать в длиннее, чем перечень самих домов. Пришлось даже поставить несколько семей в резерв на случай, если по каким-то обстоятельствам кто-то передумает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Убийца в Бурятии нанес жертве в ярости больше 30 ударов ножом
Автобус №80 протаранил шесть автомобилей в Иркутске
Иркутяне могут пройти медицинское обследование в автопоезде
Пытались сжечь полицейскую машину и сами едва не сгорели двое иркутян
Блондинка за рулем: иркутянке грозит штраф за отказ пропустить "Скорую"
Компания из Усть-Уды, занимающаяся добычей газа, несколько лет не платила налоги
Школьники из Иркутска победили в конкурсе «Лучшая дружина юных пожарных России»
За брошенную в машину бутылку таксист из Улан-Удэ отомстил ударами монтировки
Нападение на врача скорой помощи в Иркутске: следователи начали проверку
Иркутские таможенники пресекли контрабанду пиломатериалов в Афганистан
Два крупных пожара произошли в Иркутской области за прошедшие выходные
Иркутская история президентского гранта
Женщина погибла при столкновении Жигулей и Камаза в Тайшетском районе
БК Иркут вернулся с Кубка России и готовится к новому сезону
Подписка на «Комсомолку» по специальной выгодной цене с 3 по 13 октября
Житель Тулуна вымогал деньги у пострадавшей от паводка женщины
Представители ТПП Восточной Сибири обсудили вопросы кадрового обеспечения экономики на площадке БМСО
Самолет рейсом Иркутск-Нерюнгри приземлился в Якутске
Превышение вредных веществ показали все 200 отобранных проб на территории «Усольехимпрома»
Пробки в Иркутске утром 7 октября 7 баллов: затруднены подъезды к Глазковскому и Академическому мостам
Фильмы о природе и экологии покажут в иркутском Музее Распутина
В Иркутске пациент с ножом напал на врача "Скорой", который оказывал ему помощь
С 10 октября завершается навигация на всех реках, кроме Ангары