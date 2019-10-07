Дома в Черемхово для пострадавших от наводнения сдадут в ноябре

СЕГОДНЯ 13:52 2019-10-07T13:52:53+03:00

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Первые дома в Черемхово для пострадавших в наводнении будут сданы в ноябре. На стройплощадке побывал председатель Заксобрания региона Сергей Сокол. Он проверил ход работ и отметил, что дома возводятся с учетом пожеланий семей, поэтому жить им здесь будет комфортно и уютно.

Напомним, дома в Черемхово возводят по благотворительному проекту «Ростеха». В новом микрорайоне представлены квартиры разных площадей – от 48 от 92 кв. м. Площадь предоставляемого жилья зависит от состава семьи, которая туда заселится. В этом году жилье получат 64 семьи. Около половины из них уже переехали в Черемхово, их временно разместили в новых квартирах из маневренного жилого фонда города. В следующем году будут достроены остальные дома, также в новом микрорайоне будут построены школа и детский сад.

Сейчас уже почти завершена укладка стен, в ближайшее время строители приступят к устройству потолочных перекрытий и кровель. После этого начнутся внутренние работы, а также строительство дорог. Работы ведутся одновременно во всех 32 домах.

- Обеспечение людей, пострадавших от паводка, жильем – приоритетная задача для Иркутской области. Строительство домов в Черемхово ведется максимально быстро, эффективно и качественно. Работы еще, конечно же, предстоит немало, поэтому наша общая задача – сделать все возможное, чтобы реализация проекта продолжалась по самым высоким стандартам, - отметил Сергей Сокол.

Кстати, большинство из будущих новоселов уже нашли новую работу на предприятиях и в организациях Черемхово, детей обеспечили местами в детских садах и школах. Список желающих переехать в длиннее, чем перечень самих домов. Пришлось даже поставить несколько семей в резерв на случай, если по каким-то обстоятельствам кто-то передумает.

ИСТОЧНИК KP.RU