2019-10-07T14:24:18+03:00
Происшествия

Автобус №80 протаранил шесть автомобилей в Иркутске

По предварительной информации, водителю автобуса стало плохо за рулем
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Автобус №80 протаранил шесть автомобилей в Иркутске. Фото: "ДТП 38RUS".Автобус №80 протаранил шесть автомобилей в Иркутске. Фото: "ДТП 38RUS".
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Серьезное ДТП произошло вечером, 7 октября в районе Глазковского моста в Иркутске. Около 17.30 часов, 27-летний водитель автобуса №80, с пассажирами в салоне, не справился с управлением, выехал на парковку в районе перекрестка улиц 5 Армии и Чкалова, где протаранил шесть автомобилей и врезался в небольшой столб уличного освещения.

- По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем, - сообщили корреспонденту «КП-Иркутск» в отделе пропаганды ГИБДД по Иркутску. – Сейчас ему оказывают помощь. Что касается пассажиров автобуса, то за медицинской помощью никто из них пока не обращался. Сколько людей было в салоне, неизвестно.

Сейчас на месте работают два экипажа ГИБДД. Инспекторы выясняют все подробности этой аварии. Возможно, вскоре появятся новые подробности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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