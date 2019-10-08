Секреты шпионов: изобретения для тайных агентов покажут в Краеведческом музее Иркутска

СЕГОДНЯ 03:36 2019-10-08T03:36:36+03:00

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В отделе природы Иркутского краеведческого музея 10 октября откроется детская интеллектуальная выставка «Секреты шпионов». Экспозиция поведает ребятам и их родителям о знаменитых разведчиках СССР, шпионских изобретениях и о качествах, которыми должен обладать настоящих секретный агент.

- Кроме этого, на выставке можно будет узнать о разумных дрессированных животных, отличившихся в разведывательной деятельности, - рассказали организаторы. - В числе таких можно встретить даже голубей-шпионов.

Все экспонаты выставки интерактивные, то есть их можно рассматривать, трогать, изучать, на некоторых даже потренировать скорость реакции.

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ИСТОЧНИК KP.RU