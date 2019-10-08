СЕГОДНЯ 04:47 2019-10-08T04:47:06+03:00

На трассе «Байкал» в Шелеховском районе на час остановят движение Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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На трассе Р-258 «Байкал» в Шелеховском районе временно остановят движение автомобилей. Там будут проводить буровзрывные работы.

- 9 октября с 12.00 до 13.00 на участке строительства автодороги Р-258 «Байкал» с 58 по 60 км будет перерыв в движении всех видов транспорта, - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

Поэтому, всем, кому 9 октября нужно будет проехать по данному участку трассы, планировать день необходимо заранее.

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На Байкальском тракте снова приведут в порядок дорожное полотно и ограждения. Работы, которые подрядчик выполняет по гарантии после масштабной реконструкции дороги, завершат до 20 октября

ИСТОЧНИК KP.RU