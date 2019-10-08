2019-10-08T11:18:32+03:00
Происшествия

Мог перевести мошенникам 200 тысяч, но успел только 75: разряженный телефон спас тулунчанина от потери всех денег

Доверчивый сибиряк успел отдать 75 тысяч рублей аферистам
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Житель Тулуна не смог перевести все деньги мошенникам из-за севшей зарядки телефонаЖитель Тулуна не смог перевести все деньги мошенникам из-за севшей зарядки телефонаФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Мошенники продолжают удачно обманывать жителей Иркутской области. Очередной жертвой аферистов стал доверчивый житель Тулуна. Ему позвонили неизвестные и представившись сотрудниками банка, сообщили, что с его счета пытаются снять все деньги и чтобы защитить сбережения, посоветовали ему перевести всю сумму на другой счет.

Мужчина поверив, сразу отправился в ближайшее отделение банка и, консультируясь с лже-сотрудником банка по телефону, снимал со своей карты деньги, а затем переводил их на указанный им счет. Так мужчина выполнил 5 операций, переводя по 15 тысяч рублей. Но вскоре у него разрядилась батарея на телефоне и связь с аферистом прервалась. Так, он успел «подарить» аферистам 75 тысяч рублей. Только вернувшись домой, сибиряк понял, что попал на удочку мошенников.

- Преступники разыскиваются, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Еще раз напоминаем жителям региона, что ни в коем случае нельзя переводить свои деньги на счета, которые называют вам незнакомцы. Если вам позвонили и представились сотрудником банка, положите трубку и позвоните по номеру телефона, указанному на вашей банковской карте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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