Поколотили полицейских и получили за это штраф двое жителей Иркутска

СЕГОДНЯ 09:16 2019-10-08T09:16:15+03:00

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Обычное замечание по поводу распития алкоголя в общественном месте закончилось для двух иркутских полицейских поврежденными скулами и расцарапанными лицами. Началось все с того, что сотрудники, патрулируя улицы города, заметили пьяных мужчину и женщину, которые выпивали спиртное прямо у прохожих на глазах. Полицейские остановились, и подойдя к парочке, попросили их закончить посиделки, но в ответ собутыльники четко пояснили, что не собираются сворачивать «застолье», подкрепив свою речь несколькими отборными матами.

Выслушав крепкие словечки, оперативники попросили мужчину с женщиной проехать с ними в отдел, но сдаваться и заканчивать свой праздник те не собирались. Еще раз отполоскав полицейских нецензурной бранью, они пустили в ход руки. Сначала женщина толкнула одного из сотрудников рукой в грудь. Его коллеге повезло меньше. Он получил от нетрезвой дамы сумкой по голове и по плечу, а ее приятель вдобавок к этому добавил ему удар ладонью по скуле.

Далее разгоряченная парочка решила побороться с полицейскими. Мужчина нагнулся, обхватил обеими руками ноги сотрудника и повалил на асфальт. Однако тому удалось вырваться. Но не надолго. В ту же секунду ему на спину запрыгнула напарница «борца». Второй сотрудник снял ее с лажащего коллеги и тут же получил разрисовку на своем лице. Дама пустила в ход ногди и расцарапала ему щеки, нос и лоб. Сколько продолжался этот бой сейчас уже никто не скажет. Но следствие длилось несколько месяцев. На днях буйный 33-летний мужчина и его 35-летняя подруга услышали приговор суда.

- В судебном заседании они полностью признали себя виновными, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Иркутска. – Каждый из них заплатит штраф по 18 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU