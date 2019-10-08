2019-10-08T09:58:21+03:00
Происшествия

Следователи начали проверку после массового отравления шаурмой в Братске

12 сибиряков обратились к врачам после перекуса в кафе
Любовь АРБАТСКАЯ
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Следователи начали проверку после массового отравления шаурмой в БратскеСледователи начали проверку после массового отравления шаурмой в БратскеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В одном из кафе в Братске снова произошло отравление, причем второе подряд. После перекуса шаурмой с жалобами на плохое самочувствие 7 октября в больницу обратились 12 человек, из них один ребенок. СК начал доследственную проверку по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

- Установлено, что после первой вспышки отравления торговая точка была продана другому предпринимателю, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. - Причина отравления устанавливается, взяты пробы продуктов для экспертиз.

Сейчас из 12 отравившихся в больнице лежат двое. Работа кафе временно приостановлена.

Напомним, сибиряки уже попадали к врачам после похода в эту закусочную в июне. Тогда специалисты нашли нарушения в заведении: у работников не было санкнижек, в помещении были насекомые. Откроется ли вновь кафе, пока под вопросом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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