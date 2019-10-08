Бизнесмен из Бурятии перевел 200 тысяч рублей лже-чиновникам

СЕГОДНЯ 11:27 2019-10-08T11:27:38+03:00

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Бизнесмен рассказал, что к нему в компанию позвонили якобы от правительства республики с просьбой помочь финансово "общественно значимым программ". Убедило потерпевшего письмо на "официальном бланке". Думая, что помогает программе "Жилище", мужчина перевел аферистам более 200 тысяч рублей. Бизнесмен понял, что его развели, только после того, как увидел в СМИ информацию о том, что письмо рассылают мошенники.

- Финансовый директор одной из частных компаний республики обратился в полицию с заявлением о факте мошенничества, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по республике Бурятия, - Сотрудники полиции возбудили уголовное дело.

По предварительной информации, мошенники имитировали телефонные номера, схожие с региональными, через IP-технологии. Полиция призывает быть внимательнее и перепроверять информацию перед переводом денег.

ИСТОЧНИК KP.RU