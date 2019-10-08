Две женщины сожгли сено на 200 тысяч рублей в Иркутской области
Несколько рулонов сена стоимостью 140 тысяч рублей, которые сожгли неизвестные лишился житель деревни Тонта Ольхонского района. Выйти на след пиромана полицейским удалось по горячим следам. Оказалось, что поджог совершила 31-летняя местная жительница. Предварительно, сделала она это из-за личного конфликта с владельцем сена.
Такой же поджог на днях произошел и в поселке Куйтун Тулунского района. Там сено на сумму 120 тысяч рублей сгорело у местного жителя. И как в первом случае, выяснилось, что поджигательницей оказалась женщина. Выяснилось, что 33-летняя дама в момент преступления была пьяна.
- По обоим фактам возбуждены уголовные дела, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Поджигательницам грозит до 5 лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU