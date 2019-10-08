СЕГОДНЯ 14:58 2019-10-08T14:58:04+03:00

Две женщины сожгли сено на 200 тысяч рублей в Иркутской области. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

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Несколько рулонов сена стоимостью 140 тысяч рублей, которые сожгли неизвестные лишился житель деревни Тонта Ольхонского района. Выйти на след пиромана полицейским удалось по горячим следам. Оказалось, что поджог совершила 31-летняя местная жительница. Предварительно, сделала она это из-за личного конфликта с владельцем сена.

Такой же поджог на днях произошел и в поселке Куйтун Тулунского района. Там сено на сумму 120 тысяч рублей сгорело у местного жителя. И как в первом случае, выяснилось, что поджигательницей оказалась женщина. Выяснилось, что 33-летняя дама в момент преступления была пьяна.

- По обоим фактам возбуждены уголовные дела, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Поджигательницам грозит до 5 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU