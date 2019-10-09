2019-10-09T12:25:29+03:00
Происшествия

Влюбленная пара из Иркутска выплатит штраф за избиение полицейских

Они сделали это, находясь в состоянии алкогольного опьянения
Анна ПОПОВА
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Влюбленная пара из Иркутска выплатит штраф за избиение полицейскихВлюбленная пара из Иркутска выплатит штраф за избиение полицейскихФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Октябрьский районный суд города Иркутска закончил разбирательство по делу об избиении сотрудников полиции. На скамье подсудимых оказались мужчина и женщина, которые весной этого года напали на стражей порядка. В тот день они, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гуляли по улице и нарушали общественный порядок. В этот момент их заметили полицейские, которые патрулировали район на служебном автомобиле.

- Они подошли к паре, чтобы выяснить, что произошло, однако вместо объяснений они услышали лишь нецензурную брань в свой адрес, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда. - После этого женщина толкнула одного из полицейских и ударила второго сумкой по голове. В это же время мужчина повалил одного из стражей порядка на землю.

Напарнику упавшего полицейского удалось скрутить нападавшего, однако женщина решила спасти своего друга и запрыгнула на спину патрульному. В это время второй полицейский сумел подняться и попытался остановить агрессивную даму, за что та расцарапала ему лицо.

После того, как оперативникам все же удалось усмирить пару и доставить их в отделение. Там они раскаялись и признали себя виновными. За этот проступок мужчина и женщина должны будут заплатить штраф в размере 36 тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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