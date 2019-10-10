СЕГОДНЯ 04:49 2019-10-10T04:49:21+03:00

Начали с поражения: «Байкал-Энергия» проиграла «Воднику» в первом матче Кубка мира в Швеции. Фото: официальный сайт ХК "Байкал-Энергия"

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Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» неудачно стартовали на Кубке мира, который проходит в шведском Сандвикене. В первом матче самого престижного клубного турнира наша команда проиграла архангельскому «Воднику» со счетом 1:3.

Первый тайм этой встречи закончился вничью. На 7-й минуте игры вперед вышли архангелогородцы, а на 30-й наш Владислав Кузнецов с передачи Руслана Тремаскина восстановил равновесие. Увы, но во втором отрезке забить наши парни так и не смогли. Хоккеисты «Водника» в свою очередь еще дважды огорчили голкипера сибиряков Григория Лапина.

Следующий матч на Кубке мира «Байкал-Энергия» проведет уже 10 октября против «Виллы» из шведского города Лидчепинг. Стартовый свисток к этой игре прозвучит в 23.00 по иркутскому времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU