Афера на 12 миллионов рублей: кредитный кооператив кинул иркутских пайщиков
Очередной потребительский кооператив в Иркутске кинул своих пайщиков на кругленькую сумму. С 2013 по 2018 год его руководители заключали договоры с клиентами о передаче их сбережений, и обещали им доход до 84% годовых. Все эти годы организация действительно выплачивала деньги своим пайщикам, но затем выплаты прекратились. Полицейские выясили, что сотрудники кредитной фирмы украли у доверчивых сибиряков около 12 миллионов рублей.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Часть обманутых вкладчиков уже удалось найти.
Всех, кто потерял свои деньги, вложив их в эту финансовую пирамиду, просят обращаться в иркутское отделение полиции по адресу: ул. Трудовая, 9.
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ИСТОЧНИК KP.RU