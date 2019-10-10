2019-10-10T05:55:31+03:00
Происшествия

Афера на 12 миллионов рублей: кредитный кооператив кинул иркутских пайщиков

Полицейские разыскивают пострадавших вкладчиков
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Афера на 12 миллионов рублей: кредитный кооператив кинул иркутских пайщиковАфера на 12 миллионов рублей: кредитный кооператив кинул иркутских пайщиковФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Очередной потребительский кооператив в Иркутске кинул своих пайщиков на кругленькую сумму. С 2013 по 2018 год его руководители заключали договоры с клиентами о передаче их сбережений, и обещали им доход до 84% годовых. Все эти годы организация действительно выплачивала деньги своим пайщикам, но затем выплаты прекратились. Полицейские выясили, что сотрудники кредитной фирмы украли у доверчивых сибиряков около 12 миллионов рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Часть обманутых вкладчиков уже удалось найти.

Всех, кто потерял свои деньги, вложив их в эту финансовую пирамиду, просят обращаться в иркутское отделение полиции по адресу: ул. Трудовая, 9.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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