В Иркутске благоустроят сквер в микрорайоне Юбилейный

СЕГОДНЯ 13:06 2019-10-10T13:06:14+03:00

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- На территории за домом №83 выполнено устройство подпорной стенки из габиона, проведено асфальтирование дорожек, железобетонных лестниц и пандусов, обустроена площадка для выгула собак, установлено 10 опор освещения, - сообщает информационное агентство «Сибирские новости» со ссылкой на администрацию города Иркутска.

Благоустройство завершается и в Свердловском районе города– в Пади Долгой. Там закончены асфальтовое покрытие пешеходной зоны и террасная доска, обустроен тротуар для комфортных прогулок, установлены скамейки. Завершаются работы по устройству наружного освещения.

Кроме того, в рамках второго этапа благоустройства общественной территории популярной у иркутян рощи Синюшина гора уложен асфальт, установлены сцена, скамейки и урны, посыпаны гравием 15 километров тропинок, а также сделано ограждение территории.

ИСТОЧНИК KP.RU