2019-10-10T12:30:22+03:00
Спорт

Легендарный боксер Рой Джонс приедет в Иркутск 27 октября

Чемпион мира даст мастер-класс юным спортсменам
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Легендарный боксер Рой Джонс приедет в Иркутск 27 октябряЛегендарный боксер Рой Джонс приедет в Иркутск 27 октябряФото: Евгения ГУСЕВА
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Стало известно, когда в Иркутск приедет легенда бокса Рой Джонс-младший. Чемпиона мира будем встречать уже 27 октября. Напомним, тур по Сибири американец, который уже получил российское гражданство совершает в рамках своего социального проекта «Путь к абсолютной победе». Его суть заключается в том, что Рой Джонс будет искать в стране талантливых боксеров в возрасте от 10 до 17 лет, и помогать им.

Условия этого отбора просты. Юному боксеру необходимо снять на телефон три небольших видео, на которых он выполняет такие упражнения как: бой с тенью, спарринг с партнером, работа с грушей, а затем заполнить заявку и прикрепить к ней видео. Подробнее ознакомиться с условиями проекта и подать заявку можно на официальном сайте проекта.

- Срок подачи заявок истекает 15 октября, - напоминают в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. – Так что, успевайте.

Ну а 27 октября Рой Джонс-младший лично проведет финальный отборочный этап и даст мастер-класс иркутским ребятам.

СПРАВКА «КП»

Рой Джонс младший

Родился: 16 января 1969 года во Флориде.

Достижения: чемпион мира по боксу в четырех разных весовых категориях.

Серебряный призер Олимпиады 1988 года.

На профессиональном ринге выступал с 1989 по 2018 годы. В начале 2000 годов считался лучшим боксером мира в независимости от весовой категории.

Единственный боксер в истории, который после завоевания чемпионского титула в среднем весе — стал чемпионом мира во втором среднем, полутяжелом и супертяжелом весах. По версии многих изданий, входит в топ-50 лучших боксеров за всю историю этого вида спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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