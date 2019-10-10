2019-10-10T13:12:56+03:00
Происшествия

Житель Бурятии сжег лес на 7 миллионов рублей

Мужчина хотел согреться, а в итоге уничтожил 551 гектаров тайги
Виктория ГЕРКО
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Житель Бурятии сжег лес на 7 миллионов рублей.Житель Бурятии сжег лес на 7 миллионов рублей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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По дороге домой 35-летний мужчина поздним вечером застрял на автомобиле в глубокой луже. Оставив автомобиль, мужчина домой пешком, но замерз и решил развести костер. Из-за ветра огонь перешел на лесную подстилку и быстро распространился по лесу. Об этом сообщает ИА Байкал24.

Общая площадь пожара составила 551 гектар. На тушении было задействовано более 100 человек, 28 единиц лесопожарной техники. Но уже на следующий день пожар был локализован, - сообщает агентство лесного хозяйства республики Бурятия.

Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 7 миллионов рублей. Обвиняемый полностью признал свою вину.

Судом принято решение о признании жителя Бурятии виновным. Ему назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства условно с испытательным сроком один год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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